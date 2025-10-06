Calciomercato Juve Gabriel Jesus rimane un grande obiettivo per i bianconeri Il punto
Calciomercato Juve: Gabriel Jesus nel mirino, ma tutto ruota attorno a Vlahovic Il calciomercato Juve torna al centro delle attenzioni, complice un reparto offensivo che continua a non convincere del tutto. Le prestazioni altalenanti di alcuni nuovi acquisti come Jonathan David e Loïs Openda, unite all’incertezza legata al futuro di Dusan Vlahovic, hanno spinto la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, l’affare tra i due club è davvero molto avanzato! Il giocatore è sempre più vicino al ritorno in Turchia: come stanno le cose allo stato attuale!
Calciomercato Juve LIVE: Alberto Costa e Douglas Luiz verso la cessione, rispunta l’idea Chabot per la difesa
Gabriel Jesus Juve, pazza idea dalla Premier League! L’Arsenal apre alla cessione a gennaio, serve questa offerta: cifre e dettagli - Gabriel Jesus Juve, i bianconeri guardano in Premier: l’Arsenal apre alla cessione del brasiliano, serve la partenza del serbo per finanziare l’assalto Un attacco che non convince, nuovi acquisti che ... juventusnews24.com scrive
Gabriel Jesus al posto di Vlahovic: la Juve conosce già la cifra - Il club bianconero può mettere nel mirino l'attaccante brasiliano, ecco la somma richiesta dall'Arsenal per l'affare ... Da calciomercato.it