Calciomercato Inter Kessié potrebbe ritornare di moda? Ecco le ultime novità

Calcionews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter: il nome di Kessié torna in auge? La situazione attuale Il centrocampista ivoriano Franck Kessié, classe 1996, è tornato a far parlare di sé nel panorama del calciomercato Inter. Dopo aver militato nell’Al?Ahli in Arabia Saudita, qualche rumor indica che il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Serie A, con l’Inter tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

