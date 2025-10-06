Calciomercato Inter fine della carestia in attacco? Bonny ed Esposito non fanno rimpiangere Lookman

Inter News 24 Calciomercato Inter, le magnifiche prestazioni di Bonny, Esposito, Lautaro e Thuram lasciano poco spazio a rimorsi per Lookman: le ultime. Per anni l’ Inter ha faticato a trovare ricambi offensivi all’altezza dei titolari. Come ricordato dal Corriere dello Sport, nelle ultime stagioni dietro a Lautaro Martínez e Marcus Thuram c’era “il deserto”, con soluzioni d’emergenza che raramente garantivano continuità. Oggi, invece, la situazione è radicalmente cambiata: la coppia Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito sta offrendo risposte solide e convincenti, restituendo al tecnico Cristian Chivu un reparto completo e competitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, fine della carestia in attacco? Bonny ed Esposito non fanno rimpiangere Lookman

Inter, Marotta: "Bilancio super, ma un colpo "alla Mbappé" sarebbe una pazzia. In Serie A arrivano giocatori a fine carriera come Modric. Stadio? Decisione tribolata" - Il presidente e amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida dei nerazzurri contro lo Slavia Praga valida per la seconda giornata della league ... Riporta calciomercato.com

