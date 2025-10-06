Calciomercato Inter contatti per Atubolu | il portiere del Friburgo nuovo colpo nel mirino per Ausilio? Le ultime

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano ad un nuovo portiere in vista della prossima stagione? Ecco cosa filtra. L’ Inter sta valutando l’opportunità di ingaggiare Noah Atubolu, portiere classe 2002 del Friburgo, con l’intenzione di concludere l’affare per il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, i dirigenti nerazzurri sono già in contatto con l’entourage del giovane estremo difensore, con incontri previsti per discutere i dettagli della trattativa. Atubolu, che ha un contratto con il Friburgo fino al 2027, sta vivendo una stagione positiva in Bundesliga, guadagnandosi la fiducia del ct tedesco Julian Nagelsmann, che lo ha convocato per la Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, contatti per Atubolu: il portiere del Friburgo nuovo colpo nel mirino per Ausilio? Le ultime

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio

#Inter - Cori e applausi per l’arrivo a San Siro del pullman nerazzurro #InterCremonese @calciomercatoit Vai su Facebook

?#Calciomercato #Inter: che fine ha fatto #Diouf, quanto è costato - X Vai su X

In Germania – Inter, occhi su Noah Atubolu: il pararigori del Friburgo ha una clausola - Il giocatore tedesco è finito nel mirino anche di club di alta classifica di Bundesliga e nel giro della nazionale maggiore ... msn.com scrive

Juve, per Caprile si muove l'Inter: contatti con gli agenti del portiere - La Juventus dovrà fare attenzione all'Inter se vorrà ingaggiare Elia Caprile, portiere classe 2001 del Cagliari: stando a quanto riportato dai colleghi ... Segnala tuttojuve.com