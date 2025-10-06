Calciomercatocom – Juventus Tudor | Ci prendiamo questo punto ho visto Yildiz stanco

2025-10-05 21:30:00 Arrivano conferme: Andrea Distaso 05 ott 2025, 23:30 Ultimi aggiornamenti: 05 ott 2025, 23:30 L’analisi del tecnico bianconero sulla prestazione contro la squadra di Allegri, terminata 0-0 Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha preso la parola ai microfoni di DAZN per analizzare il pareggio senza goal contro il Milan allo Stadium. “ Partita difficile contro una squadra forte: un punto lo prendiamo, volevamo vincere. Abbiamo creato noi e hanno creato loro, un pareggio è reale alla fine”, dice il tecnico croato. Che si è poi soffermato sulle prestazioni di alcuni dei singoli e, nello specifico, sulle condizioni fisiche di Kenan Yildiz: “Abbiamo un po’ scambiato anche lui e Cambiaso per lasciarlo solo contro Saelemaekers. 🔗 Leggi su Justcalcio.com