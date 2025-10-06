Calcio torna l’Italia | le partite degli Azzurri di Gattuso durante la sosta

Dopo la fine della sesta giornata di campionato, spazio alla sosta internazionale. Ecco le sfide dell’Italia di Gennaro Gattuso. Torna l’ Italia di Gennaro Gattuso. Il nuovo CT della Nazionale ha fatto il suo esordio nei match contro l’Estonia e Israele, riuscendo a vincere rispettivamente 5-0 contro i baltici e con un rocambolesco 5-4 nella sfida successiva. Serve continuare a vincere per migliorare la classifica deficitaria, che vede sì l’Italia al secondo posto, ma costretta a inseguire la Norvegia dopo il netto ko per 3-0 all’esordio. Italia, previsti i match contro Estonia e Israele: date e orari. 🔗 Leggi su Sportface.it