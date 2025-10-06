Calcio torna l’Italia | le partite degli Azzurri di Gattuso durante la sosta
Dopo la fine della sesta giornata di campionato, spazio alla sosta internazionale. Ecco le sfide dell’Italia di Gennaro Gattuso. Torna l’ Italia di Gennaro Gattuso. Il nuovo CT della Nazionale ha fatto il suo esordio nei match contro l’Estonia e Israele, riuscendo a vincere rispettivamente 5-0 contro i baltici e con un rocambolesco 5-4 nella sfida successiva. Serve continuare a vincere per migliorare la classifica deficitaria, che vede sì l’Italia al secondo posto, ma costretta a inseguire la Norvegia dopo il netto ko per 3-0 all’esordio. Italia, previsti i match contro Estonia e Israele: date e orari. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: calcio - torna
Calcio Foggia 1920, Delio Rossi torna sulla panchina rossonera: "Bentornato Mister!"
Kroos torna sul suo addio al calcio: «Meglio andarsene nel momento migliore. Me ne vado con una sensazione bellissima»
Calcio. La Poggibonsese torna a giocare in Terza categoria. Il presidente Conti: "Abbiamo un gruppo competitivo»
Torna il settore giovanile della Villacidrese Calcio ? ** CALCIO A 11 ** SETTORE GIOVANILE 2^ Giornata Campionato GIOVANISSIMI UNDER15 Regionale - Fascia A2 - Girone C Villacidrese Calcio - Club San Paolo Cagliari DOMENICA 5 Ottobr Vai su Facebook
Il grande calcio femminile torna su #DAZN La #SerieAWomen riparte sabato 4 ottobre alle 12:30 con Inter e Roma in contemporanea ? Si chiuderà il weekend del 16-17 maggio 2026, previste sette soste ? Ben 4 partite su 5 saranno in ESCLUSIVA - X Vai su X
Tutto il calcio su Sky, 2000 partite e la firma di Sorrentino - Riparte la stagione del calcio e Sky si presenta al via con un palinsesto più ricco che mai: dalla Serie al ... ansa.it scrive
Coppa Italia 2025/2026: dove vedere le partite di oggi 18 agosto - Il grande calcio torna in esclusiva assoluta su Mediaset, che ha rinnovato i diritti della Coppa Italia fino al 2027. Da ilmessaggero.it