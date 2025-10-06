Pisa 6 ottobre – Grandi ed importanti novità in casa Urbino Taccola. La società di Uliveto Terme, militante nel campionato regionale di Promozione, cambia guida societaria. Simone Taglioli saluta la presidenza dell'Urbino Taccola, Sabri Kelmendi è il suo successore. A pochi mesi dall'anno che celebrerà i primi cento anni di vita della gloriosa società biancorossa di Uliveto, c’è stato l’importante passaggio di consegne al vertice della presidenza. Dopo otto anni Simone Taglioli lasciare la presidenza dell'Urbino Taccola. Una scelta maturata nei mesi scorsi, sofferta ma ragionata, così come afferma Taglioli in un post pubblicato sulla pagina Facebook e dedicato a soci, sportivi e appassionati ulivetesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Promozione: Urbino Taccola, cambio al vertice