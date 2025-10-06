In Prima categoria fa rumore la pesante sconfitta del Capezzano Pianore sul campo del Mulazzo in questa 3ª giornata di campionato, che vede stagliarsi in testa a quota 7 punti Carrarese Giovani, Atletico Lucca e Folgor Marlia. Il Capezzano prende subito gol dal torrelaghese Carlo Capo e così si mette immediatamente in salita. Il portiere del Mulazzo nega il pari alla squadra di Riccardo Coli che stavolta è stata in grossa difficoltà. "Speriamo sia solo un episodico incidente di percorso – dice mister Coli – siamo andati male tutti in questa domenica storta. Ora archiviamo. e ripartiamo". Finisce invece senza reti il match della Torrelaghese in quel di Piazza al Serchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria. Crollo Capezzano, passettino Tdl