Calcio Napoli Hojlund conquista Conte e i tifosi | il club pronto al riscatto
Con 4 gol in 6 gare, il danese è già uomo chiave nello scacchiere del Calcio Napoli. L’operazione con lo United destinata a diventare definitiva. Rasmus Hojlund sta diventando sempre più il volto del nuovo Calcio Napoli di Antonio Conte. L’attaccante danese, arrivato in estate dal Manchester United in prestito con obbligo di riscatto fissato . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: calcio - napoli
Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro
TS – “2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve…”
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Addio a Gianni Punzo, storico imprenditore partenopeo, tra gli ideatori del Cis di Nola e di Italo Treno. Fu vicepresidente del Calcio Napoli negli anni del club a guida Corrado Ferlaino ed ebbe un ruolo importante anche per l'avvento di De Laurentiis. Vai su Facebook
Official SSC Napoli (@sscnapoli) - X Vai su X
Calcio Napoli dai due volti. 2-1 al Genoa - Il primo tempo del Calcio Napoli è la sintesi perfetta di come si gioca senza testa e senza cuore: nessun tiro in porta; un solo tentativo di Politano; gioco ... Segnala 2anews.it
Napoli-Genoa 2-1: video, gol e highlights - La squadra di Conte non è quasi mai pericolosa nel primo tempo al contrario dei rossoblu che la sblocca ... Da sport.sky.it