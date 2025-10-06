Calcio Miramari elogia il suo Forlì | È la nostra migliore partita

È un mister Alessandro Miramari soddisfatto quello che si presenta in sala stampa al termine della gara che ha visto il suo Forlì battere per 1 a 0 il Guidonia Montecelio. "A mio avviso è la migliore prestazione tra quelle disputate sino ad ora - spiega il tecnico -. Abbiamo messo grande. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: calcio - miramari

Calcio, quali saranno gli avversari del Forlì in campionato: pubblicato il girone. Mister Miramari: "Ci sarà da lottare"

Calcio, Miramari soddisfatto del suo Forlì. Intanto la squadra di presenta alla città alla Rocca di Ravaldino

Calcio, Miramari si gode la vittoria contro la Vis Pesaro: "Gara solida e di qualità"

Non usa giri di parole Miramari che riconosce le mancanze dei suoi ragazzi.? Vai su Facebook

Miramari: “Bravo Forlì, la tua migliore partita” - Alessandro Miramari cataloga la vittoria del Forlì sul Guidonia sotto una definizione di assoluta ... Da corriereromagna.it

Miramari rinfrancato: "Abbiamo fatto tutto bene" - Il tecnico biancorosso ha di che gioire: "Disputata una partita solida, non abbiamo concesso palle gol e siamo riusciti a sviluppare il gioco". Riporta msn.com