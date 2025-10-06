calcio giovanile canaletto fa il bis al trofeo rufolo

Sui primi due gradini del podio del 6° Memorial Antonio Rufolo, rassegna riservata ai Pulcini 2017, sono salite le due squadre del Canaletto Sepor. Il torneo, organizzato dal club presieduto da Sabrina Benassi, è dedicato al ricordo del dirigente che ha fatto la storia della scuola calcio gialloblù per oltre un ventennio. Le due formazioni, guidate da una parte da Marco Rezzaghi e dall’altra da Francesco Musella hanno superato nel girone Oro gli ostici pisani dell’Asd Calci 2016 grazie alle doppiette di Colletti, Ferrari e Ballerini, per poi giocarsi il trofeo tra di loro e all’insegna del fairplay. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

