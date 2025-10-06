Calcio femminile Juventus all’esordio in Champions League contro il Benfica | obiettivo tre punti

Cominciare col piede giusto. Domani (ore 18:45), all’ Allianz Stadium di Torino, la Juventus farà il proprio esordio nell’ edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. La squadra allenata da Max Canzi se la vedrà contro il Benfica e l’obiettivo saranno i tre punti, sfruttando il fattore campo. Una formula nuova quella della massima competizione continentale in “rosa”, seguendo in scia quanto già accaduto nella scorsa stagione a livello maschile. Juventus parte di un raggruppamento unico a 18 squadre, dovendo incrocierà sei compagini diverse nella cosiddetta “ League Phase “, disputando la metà delle partite in casa e l’altra metà in trasferta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Juventus all’esordio in Champions League contro il Benfica: obiettivo tre punti

