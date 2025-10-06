Calcio Fabio Cannavaro andrà ai Mondiali | è il nuovo ct dell' Uzbekistan
Roma, 6 ottobre 2025 – Il made in Italy a livello di allenatori non passa mai di moda, specialmente quando c'è da guidare una Nazionale nella sua prima storica esperienza in un Mondiale: è il caso di Fabio Cannavaro, che dopo giorni di indiscrezioni e retroscena approda ufficialmente sulla panchina dell' Uzbekistan. L'annuncio e le stelle dell'Uzbekistan. L'annuncio è stato dato dalla Federazione della compagine asiatica, già certa di essere di scena ai Mondiali 2026. Per Cannavaro si tratterà di un'esperienza molto suggestiva e non solo per il gioco delle prime volte. Nel 2026, infatti, cadrà il 20esimo anniversario di un'altra rassegna iridata, quella del 2006, che vide il tecnico napoletano alzare da capitano dell' Italia la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
