Calcio Eccellenza | Fratres Perignano passa a Cecina 0 - 3

Pisa 6 ottobre – In Eccellenza grande vittoria esterna del F ratres Perignano nella quarta giornata del girone di andata. La squadra di mister Pacifico Fanani, che di fatto ha giocato tre gare avendo riposato la prima giornata, ha espugnanto con un roboante 0 – 3 il campo dello Sporting Cecina agguantandolo in classifica a quota cinque punti. Mearini ha sbloccato il risultato nella prima frazione, poi nella ripresa raddoppio del difensore centrale Vittorini e terza rete di Pagni. Una vittoria ed un pareggio per i rossoblù che rimangono imbattuti come la Lucchese, il Viareggio, il Montespertoli ed il Real Forte Querceta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
