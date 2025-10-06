Pisa 6 ottobre – In Promozione non è stata una grande giornata per le nostre compagini. Nel girone A, l’ Urbino Taccola è stato sconfitto nel finale di gara dalla squadra di case del Settimello (1 – 0). Una sconfitta di misura che fa rimanere gli ulivetesi penultimi in classifica con due punti dopo quattro giornate di campionato. Questo il tabellino. Settimello: Marchi, Mina, Gori, Giusti, Testaguzza, Lombardi, Becattini, Thiam, Rocco, Nencini, Cavicchi. A disposizione Cecconi E., Casini, Zinna, Varago, Licciardiello, Caputo, Liberati, Baldi, Calugi. All. Giannini Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Lo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: vince il Calci, a fondo Urbino e Migliarino