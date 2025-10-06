Calcio D | solo pari con la Correggese mercoledì si replica in Coppa L’Imolese crea ma non segna E nel finale rischia la beffa

IMOLESE 0 CORREGGESE 0 IMOLESE: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Lisi, Manzoni, Agbugui (37’st Riccardi); Manes (31’st Capozzi) Mattiolo (43’st Accursi), Rizzi (25’st Leveh). All. Potepan. CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Errichello, Galli, Giorgini, Ferraresi, Ognibene (37’st Truzzi), Squarzoni, Arrondini (30’st Calì) Siligardi (12’st Cappelluzzo), Pampoloni (12’st Panizzi). All. Domizzi. Arbitro: Bogo di Oristano. Note: ammoniti Galli, Elefante, Arrondini, Bellucci. Fine primo round al Galli, 0-0 tra Imolese e Correggese, che si danno appuntamento a mercoledì in Emilia per il replay in coppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

