Calcio D | solo pari con la Correggese mercoledì si replica in Coppa L’Imolese crea ma non segna E nel finale rischia la beffa
IMOLESE 0 CORREGGESE 0 IMOLESE: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Lisi, Manzoni, Agbugui (37’st Riccardi); Manes (31’st Capozzi) Mattiolo (43’st Accursi), Rizzi (25’st Leveh). All. Potepan. CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Errichello, Galli, Giorgini, Ferraresi, Ognibene (37’st Truzzi), Squarzoni, Arrondini (30’st Calì) Siligardi (12’st Cappelluzzo), Pampoloni (12’st Panizzi). All. Domizzi. Arbitro: Bogo di Oristano. Note: ammoniti Galli, Elefante, Arrondini, Bellucci. Fine primo round al Galli, 0-0 tra Imolese e Correggese, che si danno appuntamento a mercoledì in Emilia per il replay in coppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - pari
Calcio dilettanti: oggi si radunano Centese e Gallo. Due colpi last minute per il Mesola. Sant’Agostino, pari 3-3 col Legnago
Incendi, nel 2025 in fumo più di 56.200 ettari pari a 78mila campi da calcio
Calcio amichevoli Serie D ed Eccellenza. La Leon vince bene contro il Club Milano. L’Ardor Lazzate si ferma su un pari a reti bianche
Samardzic e Perrone firmano il pari, ma vince il calcio - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook
Belotti risponde a Tiago Gabriel. Pari all’intervallo. #LecceCagliari - X Vai su X
Calcio serie D: alle 15 la partita con la Correggese al Galli. L’Imolese ritrova lo ’squalo’. Torna Rizzi: "Felice della scelta» - Con un Rizzi in più e con la voglia di tornare a festeggiare in casa, davanti alla propria gente, l’ Imolese si lancia verso la sfida contro la Correggese, alle 15 al Galli. msn.com scrive
Correggese domina ma non sfonda: il Sangiuliano resiste al Borelli - Pareggio a reti bianche tra Correggese e Sangiuliano: biancorossi padroni del gioco, ma il gol annullato e le occasioni sprecate pesano sul risultato ... Scrive calciomagazine.net