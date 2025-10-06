Calcio a Ravanusa al via il primo campionato over 40 dedicato ai bambini di Gaza
Lo stadio Saraceno di Ravanusa ospita il campionato Over 40, una novità assoluta per la città. L’iniziativa, organizzata dall’Asd Quelli del Venerdì con il patrocinio del Comune di Ravanusa, nasce per unire sport e solidarietà: il torneo è infatti dedicato ai bambini di Gaza, un gesto simbolico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: calcio - ravanusa
