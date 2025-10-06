Calcio a Ravanusa al via il primo campionato over 40 dedicato ai bambini di Gaza

Agrigentonotizie.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stadio Saraceno di Ravanusa ospita il campionato Over 40, una novità assoluta per la città. L’iniziativa, organizzata dall’Asd Quelli del Venerdì con il patrocinio del Comune di Ravanusa, nasce per unire sport e solidarietà: il torneo è infatti dedicato ai bambini di Gaza, un gesto simbolico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - ravanusa

Ucraina, è iniziato il primo campionato di calcio riservato agli amputati - La Federcalcio ucraina il 29 agosto ha dato il via al primo campionato di calcio per Amputati. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Ravanusa Via Primo