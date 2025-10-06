calcio a 5 opes la coccinella e zeta club si sfideranno in semifinale

Nei quarti di finale del Tabellone A “Bello Immobiliare” tutte gare tiratissime, 2 finiscono ai rigori e una si decide all’ultimo respiro. Il Bar la Coccinella va sotto 2 volte contro il Foto Express, Giordano e Lanzoni, 2-2 all’intervallo: Rossi su punizione e con un sinistro a mezza altezza. Sul 3-3 i rigori sembrano ormai inevitabili, invece, allo scadere, da un calcio d’angolo nasce una mischia, irrompe Sgargetta che fa centro, è il 4-3 che manda in semifinale il Bar la Coccinella. Lo Zeta Club va al riposo sull’1-0 con il tap-in di Spettoli, dopo la traversa colpita da Nigrisoli. All’8’ del secondo tempo la gara si stappa: angolo di Callegari, rasoiata mancina di Letizia per l’1-1; conclusione non irresistibile del portiere Bigoni dai 22 metri tutto spostato sulla sinistra, Zeta Club di nuovo avanti; percussione centrale di Liboni e palla sotto la traversa, 2-2, tutto questo in 3’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

