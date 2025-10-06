Calcio a 5 Forlì punteggio pieno e in vetta solitaria dopo tre giornate
È stato un pomeriggio da incorniciare quello vissuto al Pala Marabini, dove il Forlì Calcio a 5 ha superato con autorità il Fossolo 76 con un netto 7-2, conquistando la terza vittoria consecutiva e salendo al primo posto in classifica, a punteggio pieno dopo tre giornate. La partita si era aperta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
28.09.2025- Campo di Calcio antistadio a Forlì. Eccellenza Futball Cava Ronco vs Russi. Pomeriggio impegnativo tutto rivolto allo sport con il Volontariato #criforlì in servizio assistenza sanitaria ai giocatori e spettatori…#unitaliacheaiuta? #ovunqueperchiu Vai su Facebook
