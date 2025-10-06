Calabria urne chiuse e primi exit poll | Occhiuto verso ampia vittoria

Roberto Occhiuto tra il 59 e il 63% e Pasquale Tridico tra il 35,5 e il 39,5%. E’ questa la prima istantanea scattata dall’exit poll di Opinio Italia per Rai delle elezioni regionali della Calabria. E così, a urne chiuse, in attesa dello spoglio, si staglia all’orizzonte quella che sembra una larga vittoria del candidato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calabria, urne chiuse e primi exit poll: Occhiuto verso ampia vittoria

