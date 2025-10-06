Calabria si vota fino alle 15  Sfida Occhiuto-Tridico Affluenza al 29% Lo spoglio live

Si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi pomeriggio, in Calabria, per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

calabria vota fino 15160160sfidaCalabria, risultati elezioni regionali diretta. Urne aperte, si vota fino alle 15: sfida Occhiuto-Tridico - Si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi pomeriggio per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. Come scrive ilmessaggero.it

calabria vota fino 15160160sfidaRegionali in Calabria, si vota fino alle 15 - Il candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico non può votare. Scrive ansa.it

