Calabria proiezioni | Occhiuto stacca Tridico di quasi 20 punti Tajani esulta Gasparri | A sinistra navigano male Affluenza al 43,1%

Elezioni regionali in Calabria, lo spoglio in diretta. Tajani:  «Se vengono confermati i dati degli exit poll si profila un grande successo del presidente Occhiuto, di Forza Italia, un grande successo come centrodestra che raccoglie tanti consensi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

