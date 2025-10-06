Calabria proiezioni | Occhiuto stacca Tridico di quasi 20 punti Tajani esulta Gasparri | A sinistra navigano male Affluenza al 43,1%
Elezioni regionali in Calabria, lo spoglio in diretta. Tajani: «Se vengono confermati i dati degli exit poll si profila un grande successo del presidente Occhiuto, di Forza Italia, un grande successo come centrodestra che raccoglie tanti consensi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
