Quella forbice iniziale che vedeva Roberto Occhiuto tra il 59 e il 63% e Pasquale Tridico tra il 35,5 e il 39,5% si sta confermando dopo la prima istantanea scattata dall’exit poll di Opinio Italia per Rai dello scenario delle elezioni regionali in Calabria. E così, a urne chiuse, lo spoglio sta rivelando all’orizzonte quella . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Calabria, Occhiuto fa il bis: Tridico ammette la sconfitta