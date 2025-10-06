Calabria Occhiuto fa il bis | Tridico ammette la sconfitta

Quella forbice iniziale che vedeva Roberto Occhiuto tra il 59 e il 63% e Pasquale Tridico tra il 35,5 e il 39,5% si sta confermando dopo la prima istantanea scattata dall’exit poll di Opinio Italia per Rai dello scenario delle elezioni regionali in Calabria. E così, a urne chiuse, lo spoglio sta rivelando all’orizzonte quella . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

