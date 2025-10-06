Calabria Occhiuto fa il bis | Tridico ammette la sconfitta
Quella forbice iniziale che vedeva Roberto Occhiuto tra il 59 e il 63% e Pasquale Tridico tra il 35,5 e il 39,5% si sta confermando dopo la prima istantanea scattata dall’exit poll di Opinio Italia per Rai dello scenario delle elezioni regionali in Calabria. E così, a urne chiuse, lo spoglio sta rivelando all’orizzonte quella . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Calabria, l’anti Occhiuto: il sindaco di Corigliano-Rossano federatore a sinistra
Corruzione, il presidente della Calabria Occhiuto per quasi 4 ore in Procura: “Ho chiarito tutto”
Exit poll Calabria 2025: Occhiuto (centrodestra) in netto vantaggio tra 57-63%, Tridico tra 35,5-42% - X Vai su X
Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della Regione Calabria. I primi exit poll che lo attestano su una forbice tra il 58% e il 62% disegnano un esito elettorale senza molte sorprese Vai su Facebook
Centrodestra a valanga in Calabria. Occhiuto verso il bis, campo largo indietro di venti punti - I primi exit poll per l'elezione del presidente della Regione indicano Roberto Occhiuto in ampio vantaggio nei confronti dello sfidante, ... Si legge su huffingtonpost.it
Regionali Calabria, Occhiuto fa il bis: il centrodestra esulta - Il governatore uscente stacca Pasquale Tridico di circa 20 punti. unionesarda.it scrive