Calabria Occhiuto fa il bis con 18 punti di vantaggio Forza Italia primo partito flop del Campo largo Tridico | Grande delusione
In questa notizia si parla di: calabria - occhiuto
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Calabria, l’anti Occhiuto: il sindaco di Corigliano-Rossano federatore a sinistra
Corruzione, il presidente della Calabria Occhiuto per quasi 4 ore in Procura: “Ho chiarito tutto”
Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, è di nuovo il Presidente della Calabria; battuto largamente il candidato del Campo Largo, Pasquale Tridico. "Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, conferman
#Tg2000 - #Elezioniregionali in #Calabria, riconfermato #Occhiuto #6ttobre #Tv2000 #politica @tg2000it
