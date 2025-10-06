Calabria Occhiuto bis con più di 15 punti di vantaggio Forza Italia primo partito flop del Campo largo Tridico | Grande delusione
Elezioni regionali in Calabria, lo spoglio in diretta: l'affluenza si ferma al 43 per cento. Il Pd: «Risultato chiaro. Grazie a Tridico: la strada resta l'alleanza larga». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Calabria, l’anti Occhiuto: il sindaco di Corigliano-Rossano federatore a sinistra
Corruzione, il presidente della Calabria Occhiuto per quasi 4 ore in Procura: “Ho chiarito tutto”
REGIONALI | In Calabria Occhiuto stravince ma affluenza in calo, votano solo 4 su 10. Sconfitto il rivale Tridico, eurodeputato M5s #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/2025/10/06/occhiuto-fa-il-bis-il-centrodestra-stravince-in-calabria_a35eb063-c29d-486 - X Vai su X
Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, è di nuovo il Presidente della Calabria; battuto largamente il candidato del Campo Largo, Pasquale Tridico. "Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, conferman Vai su Facebook
Elezioni regionali in Calabria | Occhiuto fa il bis, i commenti della politica - Esulta il centrodestra mentre il campolargo fa una riflessione sul post voto in una terra che vede, ancora una volta, sul podio anche l'astensionismo politico ... quicosenza.it scrive
Calabria, Occhiuto (centrodestra) fa il bis con 18 punti di vantaggio - Roberto Occhiuto al 57,7% con la coalizione di centrodestra che lo sostiene al 58,5%, Pasquale Tridico al 41,4% con la coalizione di centrosinistra che lo sostiene al 40,7%, e Francesco Toscano allo 0 ... Lo riporta gazzettadiparma.it