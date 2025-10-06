Calabria Occhiuto bis con più di 15 punti di vantaggio Forza Italia primo partito flop del Campo largo Tridico | Grande delusione

Elezioni regionali in Calabria, lo spoglio in diretta: l'affluenza si ferma al 43 per cento. Il Pd: «Risultato chiaro. Grazie a Tridico: la strada resta l'alleanza larga». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

Calabria, l’anti Occhiuto: il sindaco di Corigliano-Rossano federatore a sinistra

Corruzione, il presidente della Calabria Occhiuto per quasi 4 ore in Procura: “Ho chiarito tutto”

calabria occhiuto bis pi249Elezioni regionali in Calabria | Occhiuto fa il bis, i commenti della politica - Esulta il centrodestra mentre il campolargo fa una riflessione sul post voto in una terra che vede, ancora una volta, sul podio anche l'astensionismo politico ... quicosenza.it scrive

calabria occhiuto bis pi249Calabria, Occhiuto (centrodestra) fa il bis con 18 punti di vantaggio - Roberto Occhiuto al 57,7% con la coalizione di centrodestra che lo sostiene al 58,5%, Pasquale Tridico al 41,4% con la coalizione di centrosinistra che lo sostiene al 40,7%, e Francesco Toscano allo 0 ... Lo riporta gazzettadiparma.it

