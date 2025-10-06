Calabria l’ammenda di Bonelli e Fratoianni | L’unità del centrosinistra non basta servono proposte

Ildifforme.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd continua con un nuovo mantra, coniato appositamente a seguito delle elezioni nelle Marche: "I conti si faranno alla fine di queste Regionali". L'auspicio del partito di Elly Schlein è che le Regionali delle prossime settimane possano portare i risultati sperati. "Solo dopo il 23 novembre potremo fare una valutazione politica ed un bilancio più compiuto", ha spiegato Igor Taruffi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

calabria l8217ammenda di bonelli e fratoianni l8217unit224 del centrosinistra non basta servono proposte

© Ildifforme.it - Calabria, l’ammenda di Bonelli e Fratoianni: “L’unità del centrosinistra non basta, servono proposte”

In questa notizia si parla di: calabria - ammenda

calabria l8217ammenda bonelli fratoianni**Calabria: Bonelli-Fratoianni, 'serve cambio passo coalizione, e non va rinviato'** - Vogliamo ringraziare innanzitutto Giuseppe Tridico per la generosità e la passione con cui ha condotto una campagna ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

calabria l8217ammenda bonelli fratoianniBonelli e Fratoianni a Cosenza per Tridico: «Per cambiare la politica bisogna essere uniti» - portavoce di Europa Verde e il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, di Avs, durante un comizio elettorale tenuto oggi a Cosenza per so ... Come scrive quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria L8217ammenda Bonelli Fratoianni