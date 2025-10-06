Calabria instant e exit poll | vantaggio netto per Occhiuto centrodestra Lo sfidante Tridico staccato di oltre 15 punti Spoglio live

Elezioni regionali, i dati  Opinio-Rai: il governatore uscente del centrodestra al 59-63%, il candidato di centrosinistra al 35,5-39,5%. I dati di Swg-La7: Occhiuto al 58-62%, Tridico al 37-41. Per Sky Tg24 57-61% contro 38-42% . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

