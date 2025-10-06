Calabria exit poll | Occhiuto stacca Tridico di oltre 15 punti Tajani esulta Gasparri | A sinistra navigano male Affluenza al 43,1%

Elezioni regionali in Calabria, lo spoglio in diretta. Tajani:  «Se vengono confermati i dati degli exit poll si profila un grande successo del presidente Occhiuto, di Forza Italia, un grande successo come centrodestra che raccoglie tanti consensi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

calabria exit poll occhiutoRegionali in Calabria: Exit poll Opinio-Rai, Occhiuto 59-63%, Tridico 35,5-39,5% - Lo spoglio in diretta - Il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto, fra il 58 e il 62%, e il candidato di centrosinistra, Pasquale Tridico Fra il 37% e il 41%. Si legge su ansa.it

calabria exit poll occhiutoRegionali Calabria, exit pool clamorosi: Occhiuto trenta punti avanti su Tridico - Rai il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha raccolto preferenze ... Segnala iltempo.it

