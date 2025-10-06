Calabria Conte | dobbiamo solo dire grazie a Pasquale Tridico
Roma, 6 ott. (askanews) – “Dobbiamo solo dire grazie a Pasquale Tridico”: con queste parole il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha aperto il suo commento sulle elezioni regionali in Calabria, dove l’eurodeputato M5S era candidato presidente del centrosinistra ma ha incassato una dura sconfitta che si sta delineando in queste ore man mano che lo scrutinio prosegue. “Per amore della propria terra di origine – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – ha generosamente accettato, in condizioni di emergenza, di candidarsi raccogliendo l’invito unanime di varie forze politiche, sociali e culturali che gli hanno chiesto di concorrere in una campagna elettorale che si è preannunciata sin dall’inizio molto in salita”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
