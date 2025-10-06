Calabria al voto | urne aperte primi dati | C’è un netto vantaggio
La Calabria torna alle urne per scegliere il proprio futuro politico. I seggi sono rimasti aperti in tutte le cinque province per eleggere il nuovo Presidente della Regione e rinnovare il Consiglio Regionale. Si tratta di elezioni anticipate, convocate dopo la decisione a sorpresa del governatore uscente Roberto Occhiuto di dimettersi in seguito alla notifica di un avviso di garanzia, rimettendo ai cittadini la scelta di una nuova fiducia. Sono 1.888.368 gli elettori chiamati al voto nelle 2.406 sezioni elettorali distribuite su tutto il territorio regionale. Sono tre i candidati alla presidenza: Roberto Occhiuto, governatore uscente, sostenuto dal centrodestra, Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle ed ex presidente dell’Inps, candidato del centrosinistra, Francesco Toscano, alla guida di Democrazia Sovrana e Popolare, movimento di ispirazione sovranista fondato da Marco Rizzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
