Calabria al voto | la sfida Occhiuto-Tridico più di 7 elettori su 10 ancora a casa
Seggi aperti fino alle 15 di lunedì
Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione
REGIONALI | L'affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali in Calabria è del 23,2%.
Voto in Calabria, alle 12 affluenza del 5,37%: calo di oltre un punto rispetto al 2021
Elezioni Regionali Calabria, i risultati in diretta. Urne aperte, si vota fino alle 15: sfida Occhiuto-Tridico - Si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi pomeriggio per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale.
Calabria al voto, cala la partecipazione alle elezioni regionali. Seggi aperti anche oggi - Elezioni regionali in Calabria: affluenza in calo e tre candidati in corsa per la guida della Regione.