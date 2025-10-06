Calabria al via lo spoglio | Occhiuto avanti di oltre 20 punti su Tridico nei primi exit poll I cittadini hanno parlato
Si sono chiuse alle 15 le urne in Calabria. I primi exit poll di Opinio Italia per la Rai parlano di un nettissimo vantaggio del governatore uscente e candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, dato tra il 59% e il 63%. Lo sfidante di centrosinistra, l’europarlamentare M5S, Pasquale Tridico, si ferma invece tra il 35,5% e il 39,5%. Al via lo spoglio in Calabria: Occhiuto avanti nei primi exit poll. L’Instant poll di Swg per La7 conferma lo scarto di oltre 20 punti tra i due candidati, dando Occhiuto tra il 58% e il 62% e Tridico tra il 37% e il 41%. Sostanzialmente, alle 15.02 la partita appariva già chiusa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
