Cala il sipario sulla Sagra de la Paciarèla Tra cibo hobby sbandieratori e falconieri

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Figuranti e sbandieratori, dame e cavalieri, rapaci e falconieri: per la cinquantaduesima volta Gessate si veste di storia e colore, un successo la nuova edizione della Sagra de la Paciarèla. La festa era già nell’aria da giorni, fra preparativi, allestimenti cui hanno partecipato cittadini e associazioni di tutto il paese, la preparazione dell’amato Palio del pane, la tradizionale scuola e il concorso organizzati dalla Pro loco e dedicati alla preparazione della "Paciarèla", la torta di pane, latte e cacao regina della festa e distribuita a mani basse agli stand e nei negozi. Giornata di sagra, ma soprattutto giornata di grande festa per tutti: mercatini e fiera degli hobbisti, stand di associazioni, produttori locali, letture e laboratori per i bimbi, esibizioni sportive, una serata rinascimentale come antipasto, la processione mariana della vigilia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

