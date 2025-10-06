Cala il sipario sugli Who | la band ha tenuto il suo ultimo concerto
Titoli di coda per gli Who. La rockband londinese è andata in scena all’ Acrisure Arena di Thousand Palms, California, per l’ultima tappa prevista in Nord America e, almeno per ora, l’ultima in assoluto. «Credo che sia un addio. A ciò che conosciamo come The Who, è un addio», ha dichiarato Pete Townshend dal palco, mentre Roger Daltrey ha ringraziato il pubblico statunitense, ricordando come, già qualche decennio fa, «fosse il sogno di ogni band inglese riuscire a sfondare in America. Grazie a voi ci siamo riusciti. Non lo dimenticheremo mai». Negli ultimi tempi, Townshend si era sbilanciato più volte in merito a un probabile ritiro, dovuto alla stanchezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
