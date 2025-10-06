Caivano mamma di un bimbo disabile insultata davanti alla scuola | stalli riservati risistemati dal Comune
Romina, mamma di un bambino con disabilità e responsabile locale dell’associazione La Battaglia di Andrea, era stata insultata davanti alla scuola del figlio mentre chiedeva di liberare uno stallo riservato. Grazie al rapido intervento del coordinatore della commissione straordinaria del Comune. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
