Caivano mamma di un bimbo disabile insultata davanti alla scuola | stalli riservati risistemati dal Comune

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Romina, mamma di un bambino con disabilità e responsabile locale dell’associazione La Battaglia di Andrea, era stata insultata davanti alla scuola del figlio mentre chiedeva di liberare uno stallo riservato. Grazie al rapido intervento del coordinatore della commissione straordinaria del Comune. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: caivano - mamma

