Vasta operazione contro il narcotraffico internazionale condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in diverse regioni italiane. I militari dell’Arma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, hanno eseguito 71 provvedimenti a carico di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco. L’operazione, convenzionalmente denominata “Termine”, ha interessato le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cagliari, maxi-blitz dei carabinieri contro narcotraffico internazionale