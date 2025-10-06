Cagliari colpo al narcotraffico internazionale | maxi blitz dei Carabinieri 71 indagati in diverse regioni

L’operazione, convenzionalmente denominata “Termine”, interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Cagliari, colpo al narcotraffico internazionale: maxi blitz dei Carabinieri. 71 indagati in diverse regioni

cagliari colpo narcotraffico internazionaleMaxi operazione contro il narcotraffico, 71 misure cautelari - È in corso una vasta operazione contro il narcotraffico internazionale condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari ... Secondo italpress.com

cagliari colpo narcotraffico internazionaleDroga, traffico internazionale con epicentro in Sardegna: maxi blitz - L’indagine è dei militari del Comando provinciale di Cagliari ma riguarda diverse regioni italiane. Lo riporta livesicilia.it

