Cagliari blitz contro il narcotraffico | 71 indagati in diverse Regioni

L'operazione, denominata "Termine", interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, e vede impegnati oltre 400 carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

cagliari blitz contro il narcotraffico 71 indagati in diverse regioni

