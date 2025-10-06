Cagliari blitz contro il narcotraffico | 71 indagati in diverse Regioni
L'operazione, denominata "Termine", interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, e vede impegnati oltre 400 carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: cagliari - blitz
Cagliari, film e partite pirata: blitz contro lo streaming illegale
Film e partite pirata: a Cagliari blitz contro lo streaming illegale
Prosegue la risalita dell'Inter: Lautaro ed Esposito firmano il blitz a Cagliari
Blitz antidroga nel Cagliaritano! Tre arresti e sequestrati oltre 2 chili di cocaina, hashish e marijuana, insieme a 16.000 € in contanti . Primo intervento al Cep: un giovane fermato con cocaina addosso e un garage a Selargius trasformato in deposito . Vai su Facebook
#SerieA – Goal Alert: Cagliari 0-2* Inter Milan *(Pio Esposito 82‘) #SSFootball - X Vai su X
Operazione "Termine", maxi blitz contro il narcotraffico internazionale: 71 misure - Leggi su Sky TG24 l'articolo Operazione 'Termine', maxi blitz contro il narcotraffico internazionale: 71 misure ... Riporta tg24.sky.it
Blitz contro narcotraffico, 71 indagati in diverse regioni - I carabinieri del Comando provinciale di Cagliari hanno smantellando un'organizzazione criminale specializzata nel narcotraffico internazionale. Da msn.com