Cadute e rinascite della startup | con 100 anni di storia
LA CONCERIA DEL CHIENTI è una delle realtà storiche del proprio settore. Dal 1923 a oggi ha segnato profondamente lo sviluppo dell’industria conciaria sia in Italia sia nelle Marche. "Fondata nel 1923 a Tolentino, nel cuore del distretto manifatturiero marchigiano – racconta l’amministratore delegato Marco Luppa – Conceria del Chienti si afferma nel secondo dopoguerra come un’eccellenza mondiale nella lavorazione delle pelli di vitello. Sotto la guida illuminata dell’ingegner Bruno Martarelli, l’azienda vive decenni di crescita, diventando fornitore di riferimento per i più grandi brand internazionali del lusso e simbolo del saper fare italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
