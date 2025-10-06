Cadavere sui binari della Roma- Viterbo | è un uomo originario di Formia

Il cadavere di un uomo è stato trovato sui binari, tra le stazioni di Oriolo Romano e Capranica, lungo la linea Fl3 Roma- Viterbo. Come riporta Viterbo Today, la vittima è un uomo di 48 anni originario di Formia. Il suo corpo è stato rinvenuto questa mattina, lunedì 6 ottobre, proprio lungo i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: cadavere - binari

Cadavere di donna trovato a Roma: nascosto tra le sterpaglie vicino ai binari della ferrovia

Cadavere vicino ai binari: treni fermi, indagini in corso

Trovato un cadavere vicino ai binari a San Martino della Battaglia: treni cancellati e ritardi fino a 230 minuti

Cadavere di un uomo sui binari a Oriolo Romano: interrotta la linea Roma-Viterbo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/06/news/cadavere_linea_roma_viterbo_sospesoriolo_romano_indagini-424894241/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Cadavere trovato tra il quartiere i binari della ferrovia. Una telecamera potrebbe aver ripreso chi ha abbandonato il sacco #tuttoggi #spoleto #news #cronaca #ris Vai su Facebook

Cadavere sui binari tra Oriolo e Capranica: treni sospesi sulla Roma-Viterbo - Circolazione ferroviaria interrotta e treni regionali con ritardi e limitazioni ... Si legge su rainews.it

Cadavere sui binari della Roma-Viterbo. «Circolazione dei treni sospesa tra Oriolo e Capranica» - Ferrovie avverte che «i treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni». Segnala roma.corriere.it