Cadavere sui binari alla stazione di Oriolo Romano | treni sospesi sulla Roma-Viterbo

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I treni della Roma-Viterbo sono sospesi per il ritrovamento di un cadavere nella stazione di Oriolo Romano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cadavere - binari

