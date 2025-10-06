C64 Bubble Bobble C64 Remastered | Il Classico Arcade Rinasce con Grafica da Sogno

Ricordi le ore passate a soffiare bolle, a saltare tra piattaforme colorate e a inseguire quel delizioso dolce che ti sfuggiva sempre all’ultimo momento? Per una generazione intera, Bubble Bobble non è stato solo un gioco: è stato un rito di passaggio. E se vi dicessimo che l’amata versione Commodore 64, quel gioiellino del 1987, è appena stata catapultata nel presente con un restauro grafico che la rende più splendente che mai? Bubble Bobble C64 Remastered non è un semplice aggiornamento. È un atto d’amore, un progetto fan-made nato dalla passione viscerale di Davide Bottino (già noto per Toki C64 Remastered e giornalista di Zzap! Magazine Italia), con l’obiettivo di colmare quel piccolo divario che separava l’eccellente conversione C64 dal mitico cabinato originale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net