C64 Bubble Bobble C64 Remastered | Il Classico Arcade Rinasce con Grafica da Sogno

Ricordi le ore passate a soffiare bolle, a saltare tra piattaforme colorate e a inseguire quel delizioso dolce che ti sfuggiva sempre all’ultimo momento? Per una generazione intera,  Bubble Bobble  non è stato solo un gioco: è stato un rito di passaggio. E se vi dicessimo che l’amata versione Commodore 64, quel gioiellino del 1987, è appena stata catapultata nel presente con un restauro grafico che la rende più splendente che mai? Bubble Bobble C64 Remastered  non è un semplice aggiornamento. È un atto d’amore, un progetto fan-made nato dalla passione viscerale di  Davide Bottino  (già noto per  Toki C64 Remastered  e giornalista di Zzap! Magazine Italia), con l’obiettivo di colmare quel piccolo divario che separava l’eccellente conversione C64 dal mitico cabinato originale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

