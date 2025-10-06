Bye Bye campo largo il meridionalista Cataneo si candida con Forza Italia alle Regionali

Il consigliere comunale di Foggia Pasquale Cataneo, fin qui voce critica nel campo largo progressista a Palazzo di Città, cede al corteggiamento di Forza Italia e si candida nella lista provinciale degli azzurri alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia.Lo scorso 30. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Campo largo in Toscana: spiragli del M5s su Giani, Conte: “Serve rinnovare”

Regionali, Vendola e la Puglia: “Le baruffe? Superate. Il campo largo è solido”

Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti

Pd-5Stelle, campo largo bye bye. Il sondaggio che affossa Schlein e Conte - Se il campo largo si vede dal mattino, le manovre di Pd e Movimento 5 Stelle sui temi convergenti come salario minimo e difesa del reddito di cittadinanza delle origini, sono destinate a schiantarsi ...