Busto Arsizio sogna Conegliano la ridesta | Haak dinamitarda le Pantere rimontano da 0-2 in Serie A1

Busto Arsizio ha sognato di aprire la Serie A1 2025-2026 di volley femminile con il colpo a effetto, issandosi sul 2-0 contro Conegliano di fronte al proprio pubblico della E-Work Arena e mettendo seriamente in difficoltà le Campionessa d’Italia, d’Europa e del mondo. Le Farfalle hanno però dovuto subire l’onda d’urto delle sempre scatenate Pantere, che con le spalle al muro si sono rialzate e si sono imposte per 3-2 (19-25; 23-25; 25-19; 25-15; 15-9). Di sicuro c’è una notizia: le ragazze di coach Daniele Santarelli non si trovano in testa alla classifica, visto che hanno conquistato due punti e inseguono a una lunghezza di distanza Milano, Scandicci, Novara e Chieri (tutte a quota tre dopo aver vinto per 3-0 o 3-1 i rispettivi incontri di questo rovente Monday Night che ha aperto la stagione per club dopo l’intensa estata culminata con il trionfo dell’Italia ai Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

