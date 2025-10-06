Burberry licenzia A Firenze sciopero e protesta nella via del lusso
Firenze, 6 ottobre 2025 – Sciopero e presidio sindacale oggi nella centralissima e chic via Tornabuoni a Firenze contro i licenziamenti collettivi annunciati da Burberry. Lo sciopero promosso dalla Filcams Cgil di Firenze è stato indetto per “denunciare l’ingiustizia di una procedura che prevede 39 esuberi in Italia (su poco più di 300 dipendenti), con ricadute pesanti (circa 10 dei 39 esuberi nazionali) anche sui punti di Leccio (The Mall) e Scandicci. Le motivazioni addotte dall’azienda parlano di riorganizzazione interna per contrastare la crisi del lusso, ma la realtà dei conti è un’altra: Burberry è un’azienda in positivo e non può utilizzare il rallentamento delle vendite come pretesto per tagliare personale e ridurre costi solo a scapito dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
