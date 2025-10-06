Buoni scuola per l' infanzia paritaria via alle domande
Firenze, 6 ottobre 2025 - Torna, per le famiglie con bambine e bambini iscritti a una scuola dell’infanzia paritaria (3-6 anni) privata con sede nel Comune di Firenze, il “contributo regionale buoni scuola 2025-26”. Il contributo, erogato dalla Regione Toscana, può essere richiesto dalle 9 di mercoledì 8 ottobre alle 12 di mercoledì 15 ottobre 2025 esclusivamente on line dalle famiglie sulla Rete civica del Comune autenticandosi con Identità Digitale (Spid), Carta Nazionale dei Servizi (Cns) come ad esempio la tessera sanitaria con microchip abilitata alla funzione e con lettore digitale, o con Carta d’Identità Elettronica (Cie) indicando le generalità del genitore richiedente o del tutore e del figlio; il valore Isee 2025 “prestazioni agevolate rivolte a minorenni” in corso di validità non superiore a 20mila euro e la scuola dell’infanzia paritaria privata frequentata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
