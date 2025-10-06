Buongiorno vicino al rientro con il Torino dubbi per Rrahmani

Dailynews24.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Buongiorno potrebbe tornare a giocare in campionato contro la sua ex squadra, il Torino. Intanto Rrahmani rimane ancora un mistero, con il kosovaro che ancora non è tornato Torna Buongiorno, dubbi per Rrahmani Alessandro Buongiorno si sta allenando per ritornare al top con il Napoli. Il difensore italiano, infatti, vuole tornare a giocare e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, sempre più vicino il ritorno di Buongiorno: ecco quando rientrerà l’ex Torino - Alessandro Buongiorno, dopo l’infortunio rimediato nella gara contro il Pisa, può finalmente tornare a sorridere. gonfialarete.com scrive

buongiorno vicino rientro torinoInfortunio Buongiorno, stop contro il Milan: l’ipotesi sulla data del rientro - Infortunio per Alessandro Buongiorno, che salterà il match contro il Milan: la diagnosi e i tempi di recupero del difensore del Napoli, ... Da calciomercato.it

