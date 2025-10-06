Buongiorno può rientrare con il Torino mistero per Rrahmani

Alessandro Buongiorno potrebbe tornare a giocare in campionato contro la sua ex squadra, il Torino. Intanto Rrahmani rimane ancora un mistero, con il kosovaro che ancora non è tornato Torna Buongiorno, dubbi per Rrahmani Alessandro Buongiorno si sta allenando per ritornare al top con il Napoli. Il difensore italiano, infatti, vuole tornare a giocare e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Buongiorno verso il recupero, pronto a rientrare in gruppo

Torino, Cairo: 'Buongiorno non si muove'. E risponde su Lovato - Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Sky dopo la fine di un incontro con l'agente di Buongiorno (e non solo), Beppe Riso: "Con Beppe Riso siamo in buonissimi rapporti, il tema di ... Si legge su calciomercato.com

L'ex dirigente del Torino: "Buongiorno sarà sempre decisivo nelle fasi concitate" - Silvano Benedetti, che in passato è stato dirigente del Torino, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli e tra i temi delle sue riflessioni c'è anche Alessandro Buongiorno, difensore ex granata ... tuttomercatoweb.com scrive