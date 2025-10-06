Buonfiglio | Saranno quattro i portabandiera per Milano Cortina 2026

(Adnkronos) – “Quando arriverà la decisione sui portabandiera? Non è semplice individuarli. Vi confermo che ho convenuto con la presidente del Cio Kirsty Coventry che saranno due i portabandiera a Milano e due a Cortina, sempre una donna e un uomo. Per i nomi manca ancora tanto tempo, desidero prima condividerlo con i presidenti federali, con la giunta e dopo lo comunicheremo alla stampa”. Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha parlato così ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Le Olimpiadi diffuse sono una una sfida, ma è difficile immaginare che ci siano altre soluzioni. Concentrare tutto in un’unica sede ormai è molto complicato, sia economicamente che logisticamente”. 🔗 Leggi su Seriea24.it

