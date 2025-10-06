buona la prima per matelica valdiceppo alza bandiera bianca

HALLEY MATELICA 87 VALDICEPPO BASKET 77 HALLEY MATELICA: Marrucci 8, Pacini ne, Eleonori ne, Panzini 3, Mentonelli ne, Fea 5, Ferretti ne, Dell’Anna 24, Mazzotti 11, Mariani 17, Mattarelli 8, Mozzi 11. All. Trullo. VALDICEPPO BASKET: Provvidenza 22, Frau 5, Angeletti P. ne, Speziali 13, Grinbergs 7, Angeletti S., Aminti 2, De Grossi, Rath, Frizzarin 28. All. Filippetti. Parziali: 24-22, 21-13, 29-21, 13-21. Dopo una domenica sul divano a sbirciare gli altri che giocavano la loro prima gara stagionale, è scesa in campo ieri anche la Halley Matelica di coach Trullo. E sul parquet di Castelraimondo, di fronte al pubblico amico, come sempre piuttosto numeroso, è arrivato il successo convincente sulla formazione umbra trascinata dall’ex di turno Provvidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

